Tolk José moet nog 150.000 euro ontvangen van FOD Justitie: “Het is onbetaalbaar om dit als zelfstandige aan te vechten”

Aan de basis van het probleem ligt een nieuw Koninklijk Besluit dat in 2016 werd gepubliceerd. Daarin werden nieuwe tarieven aangekondigd, maar er stond niets in over de indexering. Uiteindelijk heb ik dan teruggevonden hoe ik deze indexering moet toepassen, dat is iets wat wettelijk is bepaald. Minister Geens probeerde dit met een KB te omzeilen, met als gevolg dat men mij soms wel betaalt en soms ook niet.”

Probleem blijft aanslepen

Ondertussen werd D’Hoore van het kastje naar de muur gestuurd. “Eén commissie bleek niet meer te bestaan, bij de rechtbank van eerste aanleg was er een probleem met bevoegdheden en ook de Directeur-Generaal bleek niet bevoegd. Zo blijft de zaak aanslepen, want ondanks een nieuwe minister, blijft het probleem onopgelost. Dergelijke zaken aanvechten is voor een zelfstandige eigenlijk onmogelijk vanwege veel te kostelijk. Op die manier speelt men met onze voeten, dat is schandalig.”

Volledig scherm Rechtbank Hasselt © Bart Borgerhoff

D’Hoore maakt duidelijk dat hij zijn werk als gerechtstolk in de eerste plaats deed uit maatschappelijke overwegingen. “Nu werk ik vooral als conferencetolk. Enkel wanneer onderzoeksrechters die ik persoonlijk apprecieer me naar mijn diensten vragen, wil ik nog wel eens gerechtstolk zijn. Het verschil tussen FOD Justitie en FOD sociale zekerheid is echter dag en nacht. Ik kan dat wel aankaarten, maar ik denk niet dat er snel iets zal veranderen.”

Herbekijk: Consultatie bij logopedist voortaan duurder? Steeds meer logopedisten leggen conventieprijzen naast zich neer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.