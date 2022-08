Streetart fleurt Bilzers centrum op: “Het Nest’ is een ode aan de stad”

voetbal eerste nationale Oleg Cheprassov speelt woensdag met Dessel in Heist: “Tegenstan­ders benaderen ons helemaal anders”

Voor de ploegen die actief zijn in eerste nationale, is het op dit moment constant schakelen. De ene competitiewedstrijd is nog maar net achter de rug, of de volgende bekeropdracht staat voor de deur. En omgekeerd. Voor Dessel betekent dat woensdagavond een competitiewedstrijd in Heist. Een duel tussen twee regionale ploegen die hun openingswedstrijd verloren en hun start niet willen missen.

23 augustus