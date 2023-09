Opschor­ting voor minnares die naaktbeel­den van haar baas deelde: “Ze werd gedumpt via sms, dan kan je haar reactie wel begrijpen”

Opschorting. Dat is wat de Hasseltse strafrechter besliste in een zaak van een 36-jarige vrouw die naaktbeelden van haar minnaar had verspreid. Hoewel er eerder nog een werkstraf gevorderd werd, toont de correctionele rechtbank van Hasselt begrip voor de situatie van de vrouw: “Ze heeft zich laten meeslepen.”