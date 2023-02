Steeds meer Bilzenaren gebruiken ‘Rap op Stap’ om met kansentarief van vrijetijdsaanbod te genieten

2.836 Bilzenaren maken tegenwoordig gebruik van ‘Rap op Stap’ dat het mogelijk maakt om met een laag inkomen of in schuldbemiddeling toch gebruik te maken van het vrijetijdsaanbod in de stad. Dat is een fikse toename van 225 mensen deelnemers op één jaar tijd. De toestroom uit Oekraïne kan deels als verklaring gezien worden.

Het Sociaal Huis Bilzen heeft sinds 2015 een overeenkomst met vzw Horizont. Deze sociale organisatie strijdt tegen sociale uitsluiting en wil tegelijk zinvolle vrijetijdsbesteding toegankelijk maken voor iedereen. Ook voor wie het financieel moeilijk heeft, moet het mogelijk zijn om te genieten van een concert, daguitstappen, vakantie, sportmogelijkheden en meer. Met het luik Rap op Stap kunnen mensen met een laag inkomen of in schuldbemiddeling aan kansentarief genieten van een divers vrijetijdsaanbod.

“In 2021 sloten 159 nieuwe deelnemers zich aan. In 2022 waren er dat 255, wat het totale aantal op 2.836 bracht. Die toename is vooral te wijten aan de sterke toestroom van Oekraïense gezinnen. Dankzij de doorverwijzing vanuit het Sociaal Huis en de beschikbaarheid van een tolk konden ook zij gebruikmaken van het vrijetijdsaanbod aan kansentarief. Sinds september is er naast de gebruikelijke zitdag in het Sociaal Huis ook tweemaandelijks een zitdag op maandagvoormiddag in het Huis van het Kind. Dat maakt dat veel meer gezinnen de weg naar Rap op Stap vinden”, zegt Maike Meijers (Trots op Bilzen), schepen van Sociale zaken.

Het beschikbare budget vanuit het Lokaal Fonds bedroeg vorig jaar 9.566,18 euro voor de stad Bilzen. Maar dat bleek, net zoals in vele andere steden en gemeenten, niet genoeg om het aantal aanvragen te kunnen uitbetalen. “Maar studies tonen net aan dat hoe belangrijk het is dat kwetsbare kinderen kunnen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten”, gaat Meijers verder. “Daarom hebben we het budget doorheen het jaar met 10.000 euro verhoogd.”

Stad Bilzen werkt sinds 2022 ook met de UiTPAS.

“Door de energiecrisis gaan mensen bewuster om met hun inkomen en staan ze vaker stil bij hun rechten op verhoogde tegemoetkoming en kortingstarieven. Ook dat kan de groeiende populariteit van Rap op Stap verklaren. En dat is goed nieuws want het betekent dat we meer Bilzenaren in moeilijkheden toch een ontspannen moment kunnen aanbieden”, aldus Maike Meijers.

UiTPAS

Sinds zes maanden biedt de stad ook de UiTPAS aan, de vrijetijdspas waarmee je punten kan sparen om vervolgens in te ruilen voor een bezoek aan het zwembad, CC De Kimpel of een andere vrijetijdsactiviteit. Deze pas is ook aan kansentarief verkrijgbaar, al 186 stadsgenoten maakten daar gebruik van. Ook dit aanbod biedt veelzijdige mogelijkheden aan gezinnen met lage inkomens. Meer info over de UiTPAS en Rap op Stap vind je via www.bilzen.be.

