Stad Bilzen pakt uit met nieuw bloesemfestival ‘Lumineus’

voetbal eerste provinciale Yves Beckers en Schoonbeek-Be­verst gaan voluit voor de titel: “Als we de kans krijgen om te promoveren, moeten we die grijpen”

Met nog acht wedstrijden voor de boeg, gaat ook de competitie in eerste provinciale de laatste rechte lijn in. Vooral in de top van de rangschikking liggen nog alle opties open. Bree-Beek voert momenteel de rangschikking aan. Achtervolgers Achel, Schoonbeek-Beverst, Zonhoven United en ook Torpedo Hasselt tellen slechts enkele punten minder en liggen op vinkeslag om bij een misstap van de leider toe te slaan. “Elke week vallen er verrassende uitslagen te noteren. De ontknoping belooft dan ook bijzonder spannend te verlopen”, klinkt Yves Beckers, die zich met Schoonbeek-Beverst nadrukkelijk in het titeldebat wil mengen.

