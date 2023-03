Stad Bilzen herstelt zeven poelen in ere en vraagt ook inwoners om meer ‘natte natuur’ aan te leggen

De stad Bilzen laat in het najaar zeven poelen opnieuw aanleggen in deelgemeenten Rosmeer en Eigenbilzen. Tegelijkertijd roept de stad ook de inwoners op om zelf poelen aan te leggen op hun eigendom.

In het verleden werden poelen vaak gegraven als drinkplaats voor vee, maar dat is de laatste decennia veranderd. Steeds meer poelen verdwijnen en dat is geen goede zaak voor de biodiversiteit. De poelen waren namelijk een thuis voor talloze water- en oeverplanten. Ook als bron van water spelen poelen een steeds grotere rol binnen de klimaatverandering.

Om die redenen wil de stad Bilzen, samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en natuurverenigingen Orchis en Natuurpunt SpARo, volop inzetten op het in ere herstellen van verschillende poelen met het project ‘Natte natuurelementen’, gesubsidieerd door de provincie Limburg. Een van de zones is de vallei van de Weyerkensbeek in Rosmeer, ook wel het Broek genoemd. Het gebied is eigendom van de stad en vormt een belangrijke groene onderbreking in een landbouwstreek. Onlangs gebeurden er beheerwerken: zo werden de populieren gekapt en nieuwe bomen aangeplant.

Poel in eigen tuin

“In dat gebied in Rosmeer wordt nu een selectie gemaakt van een vijftal geschikte locaties om poelen aan te leggen. De buurtbewoners engageren zich om die aan te leggen op hun eigendom. Er komen ook gerichte communicatie naar de inwoners en educatieve activiteiten voor de plaatselijke basisschool", zegt schepen van Milieu Maike Meijers (Trots op Bilzen).

Volledig scherm Zeven poelen in Bilzen worden in ere hersteld om meer biodiversiteit in het natuurgebied te creëren © Stad Bilzen

“Samen met natuurvereniging Orchis willen we een gelijkaardige actie opzetten in de vallei van de Krombeek, tussen Eigenbilzen en Hoelbeek”, klinkt het. “Daar bevinden zich twee waardevolle poelen, die extra beheer nodig hebben. Het gaat om die in deelzones De Craenenbemden en De Reetjes.” Ook op die plaatsen volgt nog communicatie naar de inwoners in de omgeving en mogen de leerlingen uit de basisschool deelnemen aan educatieve activiteiten. “De basisschool van Munsterbilzen toonde al interesse, omdat de vallei van de Krombeek praktisch in hun achtertuin ligt”, zegt Meijers.

“Door de samenwerking met de stad Bilzen en twee plaatselijke natuurverenigingen kunnen we gebruikmaken van heel wat lokale kennis en ervaring. Elke partner zal zijn expertise en communicatiekanalen inzetten om de doelstellingen te halen. Inwoners uit Eigenbilzen en Rosmeer die op hun eigendom een poel willen (her)aanleggen, kunnen ons dit voorjaar vrijblijvend contacteren. Dan komen wij ter plaatse om de mogelijkheden te bekijken”, zegt Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren.

