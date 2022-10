Stad Bilzen helpt verenigingen op weg met ‘eventbus’ vol podiumspullen, koelkasten en stoelen

Genk Stijging van het aantal leerlingen voor Scholen­groep 14 Maasland

Scholengroep 14 Maasland mocht in september 5769 leerlingen verwelkomen. Dit is een stijging met 1,3% van het aantal leerplichtige leerlingen ten opzicht van vorig schooljaar. De groei binnen de scholengroep ligt in lijn met de algemene groei binnen het GO! waar een stijging van 1,82% merkbaar was.

