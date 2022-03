Sportieve uitdaging nodig? Nieuw Limburgs loopcriterium groepeert twaalf wedstrijden over de hele provincie

Maandagavond werd bij Steenfabrieken Vandersanden in Bilzen onder goedkeurend oog van ambassadeur en olympisch marathonloper Dieter Kersten het nieuwe Limburgs loopcriterium voorgesteld. Go Dare ging als overkoepelende projectorganisator op zoek naar sterke Limburgse bedrijven om in te zetten op lokale verankering. Limburgse organisatoren krijgen het immers steeds moeilijker, mede door de coronapandemie, om hun loopevent door te laten gaan.

Dankzij dit nieuwe initiatief gesteund door onder andere Steenfabrieken Vandersanden, Marchetta Familiebouwers, Hogeschool PXL, Hogeschool UCLL en Universiteit Hasselt kan Go Dare de twaalf organisatoren in Limburg financiële ondersteuning bieden.

Volledig scherm Zo oogt de aankomst van het criterium © RV

Familiale gevoel

“Als Limburgse loper heb ik als jeugdatleet vaak meegedaan aan lokale loopwedstrijden zoals de Tungri Run of de Bilzen Run”, zegt Kersten. “Het familiale gevoel op deze loopwedstrijden is doorheen mijn carrière steeds bijgebleven. Ik kan dit soort initiatieven alleen maar toejuichen en ben vereerd dat ik als rasechte Limburger peter mag zijn van dit project.”

Volledig scherm Beelden van de Tungrirun © RV

De twaalf loopwedstrijden zijn mooi verspreid in Limburg. Er is getracht om zoveel mogelijk Limburgse trekpleisters te verweven in het criterium. Zo kan je lopen langs het water en eeuwenoude monumenten, over de terrils, door het groen, Alden Biesen en de campussen. Op de kalender staan de Vijverrun33 (Heusden-Zolder), Herk Loopt! (Herk-De-Stad), Tungri Run (Tongeren), Campus Run (Hasselt), Martin’s Run Bilzen, Nok van Hasselt Run, Coal Miners’ Trail (Genk), Ambiorix Run (Tongeren), Duinengordel Trail (Oudsbergen), Christmas Run (Zutendaal) Trailrun Bergerven (Maaseik) en Offroad Bilzen.

In de tuin van Hans Van Alphen

Het startschot van Vandersanden Limburg Runs zal op 20 maart gegeven worden tijdens de Vijverrun33 in Heusden-Zolder. De Nok van Hasselt Run, een initiatief van VZW Kids4Kids, is dan weer het meest in het oog springende loopevenement in de kalender van Vandersanden Limburg Runs. Op 29 mei zal in de achtertuin van Hans Van Alphen gelopen worden voor het goede doel ‘SOS Kinderdorpen’. Deze loopwedstrijd zal in het teken staan van een familiedag en richt zich voornamelijk op kinderen. Zij zullen de mogelijkheid krijgen om samen met Limburgse topsprintster Rani Rosius te lopen.

Volledig scherm Beelden van de Vijverrun © RV

Tijdens het criterium zal er ook een heuse concurrentiestrijd plaatsvinden tussen Hogeschool PXL, Hogeschool UCLL en Universiteit Hasselt. Zij gaan met elkaar de strijd aan voor de titel van sportiefste instelling van Limburg. De 3 instellingen zijn opgetogen met de samenwerking en willen via dit unieke project het fysieke en mentale welzijn bij jongeren onder de aandacht brengen.