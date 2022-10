Speciale eenheden kunnen man oppakken nadat hij vriendin verwondt met mes en zich verschanst

Oostende/Hasselt Zestiger voor de rechter nadat brief met kinderpor­no naar 'pennen­vriend' in de verkeerde brievenbus valt: “Bij beschrij­ving van handelin­gen gebruikte hij namen van familiele­den”

Groot was de verbazing van een vrouw uit Hasselt, toen ze vorig jaar een brief met kinderporno aantrof in haar brievenbus. Omdat zijn adres op de enveloppe stond, konden de speurders de afzender makkelijk identificeren. M.N. (66) uit Oostende bleek er vreemde correspondentie op na te houden met de buurman van de dame. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Eerder zat hij al in de cel voor verkrachting van een minderjarige.

