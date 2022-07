Snuisteren tussen de boeken tijdens Boekenmarkt XL

Wielrennen vrouwen elite Lone Meertens is enige Limburgse aan de start van de Tour: “Gezond zenuwach­tig en dat is goed”

Zondag gaat de eerste editie van de Tour voor vrouwen van start. Het aantal Belgen aan de start is op twee handen te tellen: acht. Voor het aantal Limburgers in de Tour des Femmes volstaat één vinger: Lone Meertens. De Bilzense is niet aan haar eerste grote ronde toe, eerder stond ze al twee keer aan de start van Giro. “Toch lijkt dit het hoogste niveau te worden dat ik ooit reed. Nerveus? Gezond zenuwachtig”, lacht Lone Meertens.

