Slapende wasbeer achter schoorsteen in Bilzen: “Ze komen steeds meer voor in Vlaanderen, maar horen hier niet thuis”

Marters of muizen die onder het dak of op zolder wonen, kennen we al langer in Vlaanderen, maar sinds een tijdje moeten we een nieuwe soort bewoner verwelkomen. Veel groter dan eerder vernoemde dieren: de wasbeer. Het is een zoogdier met een hoge aaibaarheidsfactor en messcherpe tandjes dat voorkomt in de Verenigde Staten, maar niét op het Europese continent.