Sinterklaas neemt zijn intrek in Sintpaleis

Smeermaas Na meer dan 20 uur intens blussen is vuurzee in Smeermaas bestreden, maar de oorzaak zullen we nooit kennen

Na meer dan 20 uur blussen, is het vuur bij recyclagebedrijf Van Werven in Smeermaas eindelijk onder controle. De oorzaak zullen we nooit kennen, daarvoor is de brand te hevig geweest. Uit luchtmetingen in Nederland en zelfs Duitsland bleek dat de rook nooit schadelijk was voor de burgers.

27 oktober