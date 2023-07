Politie staat paraat in Bilzen om feest van motorclub te voorkomen

De politieagenten stonden onder meer opgesteld in de Molenstraat in Schoonbeek (Bilzen). De straat en het passerende verkeer werden in het oog gehouden. Wie niet in de straat aanwezig moest zijn, werd omgeleid. De politie wilde zo voorkomen dat motorclub Kanun MC een nieuw clubhuis zou inrichten in het pand waar het waar voordien het café De Gouden Leeuw gevestigd was.