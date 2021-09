Politie dringend op zoek naar vermiste Lotte (22)

Genk Infoavond rond dierenwel­zijn in Schouwburg

27 september In de Schouwburg van Genk wordt op maandag 4 oktober een infoavond gehouden rond Dierenwelzijn. Die zal beginnen om 20 uur. De avond vindt plaats in samenwerking met Stad Genk, het dierenasiel van Genk, Kattitude, Beestig Genk en een aantal artsen. Ook diereninspecteur Serge Jaeken van de politiezone CARMA is betrokken bij de avond. “Met deze avond willen we de mensen duidelijk maken hoe ze met een dier moeten omgaan en wat ze moeten doen in bepaalde situaties”, vertelt initiatiefneemster Maria Ricciardelli. De infoavond is volledig gratis, je moet wel verplicht reserveren via ricciardelli@telenet.be.