Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst haalt bestuurders met messen en drugs op zak uit verkeer

Op de Visésteenweg in Riemst werd een auto aan de kant gezet waarvan de bestuurder pepperspray, een vlindermes en een groot mes van 25 cm op zak had. De wapens werden in beslag genomen en zullen vernietigd worden.

Even voordien legde een bestuurder, die moeite had om een correcte positie op de rijbaan aan te houden, een ademtest af met als resultaat 0,32 mg/l. Hij verloor zijn rijbewijs 3 uur. Later op de avond kon de politie een bestuurder onder invloed van alcohol en drugs tegenhouden in Bilzen die een verbodsbord negeerde. Hij had bovendien een gebruikershoeveelheid cocaïne op zak en moet zich binnenkort voor de politierechter verantwoorden. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.