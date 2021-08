Overnachten in een Russisch legervliegtuig? Het kan vanaf vrijdag in deze unieke B&B: “Er is zelfs Netflix aan boord”

“Ik werk als klusjesman in een school en zat plots zes weken thuis tijdens de eerste lockdown”, vertelt Luc Degens uit Eigenbilzen. In een vorig leven was Luc zelf nog hobbypiloot. “Uit verveling begon ik wat op internet te zoeken en kwam ik uit op oude vliegtuigen. Zo is de bal aan het rollen gegaan en kwam ik op een Russische site dit toestel tegen. Google Translate heeft me uiteindelijk tot in Oekraïne gebracht waar mijn vliegtuig stond.”