Opsporingsbericht: 47-jarige Pascale Sperandieu vermist

Hasselt IN BEELD. Regi verrast jonge dj’s in spe met bezoek tijdens Tomorrow­land Academy

Hoog bezoek in Hasselt vanmiddag, want niemand minder dan Regi haalde zijn beste dj-tips naar boven in de Tomorrowland Academy. Een week lang kwamen een groep kinderen samen in de Versuz voor het ‘Kids dj-kamp’ van de organisatie.

30 december