Oom (56) veroordeeld tot 3 jaar cel voor aanranding van zijn nichtje (12): “hij heeft schromelijk misbruik gemaakt van zijn machtspositie”

Hasselt Zeventiger en Chileen botsen met de fiets

Afgelopen zaterdag was er een verkeersongeval aan de Nieuwe Heidestraat in Hasselt. Het ongeval speelde zich af omstreeks 15.45 uur. Politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) stelde vast dat het ging om een aanrijding tussen twee fietsers. Een 76-jarige man uit Hasselt en een 36-jarige man uit Chili waren op elkaar gereden. Ze hielden allebei lichte verwondingen over aan de klap.

17 juli