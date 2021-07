Moelingen loopt helemaal onder: “Een massa water vanuit Luik komt onze kant nog uit”

Sint-Huibrechts-Hern Op kamp? Dan vraagt de Chiro een zelftest

11 juli De laatste weken is er enige bezorgdheid omtrent het coronavirus dat nog steeds niet helemaal verdwenen is. Het zijn vooral jongeren die nog besmet raken en dat brengt vakantieplannen her en der danig in de war. Zo ook in Sint-Huibrechts-Hern, waar de Chiromeisjes binnenkort op kamp vertrekken. Om alles veilig te laten verlopen, hebben ze een oplossing gevonden. “Na twee weken kampvoorbereidingen is de leiding bijna klaar om de leden een spetterend kamp te bezorgen”, klinkt het. “Jammer genoeg zijn er hier in België al enkele kampen afgelast door een coronabesmetting. We zouden het als leiding heel erg vinden mocht ons kamp hierdoor afgelast worden. We vragen daarom met aandrang aan alle leden dat ze een zelftest bij de apotheek afhalen en uitvoeren. Zo kunnen we er allemaal samen voor zorgen dat de tien beste dagen van het jaar zeker niet in het water kunnen vallen.”