“Marc haalde slachtoffer mogelijk door de hakselaar”: Bilzenaar al voor de derde keer verdachte in verdwijningszaak maar nooit veroordeeld

BilzenEen wel heel ongelukkige samenloop van omstandigheden, of toch meer aan de hand? Marc C. (52) uit Bilzen wacht momenteel in de cel het assisenproces af in de zaak rond de verdwenen Ronald Vandereycken (53). C. was in het verleden ook al verdachte in twee andere verdwijningszaken. De man werd nooit eerder veroordeeld, al lijken de kaarten deze keer iets anders te liggen. “Het zou straf zijn als Marc er deze keer wél mee wegkomt”, klinkt het bij gerechtelijke bronnen.