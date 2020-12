Man die rondreed met nazisymbolen op truck, zit in cel voor brandstichting in asielcentrum

Zutendaal/BilzenEr is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de brand in het asielcentrum van Bilzen in november 2019. Het gaat om Zutendalenaar Emmanuel M. die vorige maand werd opgepakt nadat hij met nazisymbolen rondreed op zijn wagen. De politie startte een onderzoek, arresteerde M. wegens racisme en wapenbezit, maar linkt hem nu ook aan de brand. “Er zit een verdachte in de cel wegens opzettelijke brandstichting”, bevestigt Bruno Coppin van het parket.

In november vorig jaar werd het toekomstige asielcentrum in Bilzen in brand gestoken. Plaats voor 140 asielzoekers, met een heuse protestactie als gevolg. Maar in de nacht van 11 november braken onbekenden het gebouw binnen, verspreidden ze brandversnellers en staken het gebouw in lichterlaaie.

Maandenlang draaide het onderzoek op volle toeren, zonder resultaat. En de politie deed zelfs een oproep in het VTM-programma Faroek. Tevergeefs, tot vorige maand Emmanuel M. in het vizier kwam. De man - die ook voorzitter was van het extreemrechtse Voorpost - viel op tijdens de betoging van het Vlaams Belang omdat hij nazisymbolen op zijn truck had geplakt.

Volledig scherm © Mine Dalemans

Diezelfde man blijkt nu gelinkt te worden aan de brand. “We hebben aanwijzingen dat hij de brand stichtte”, zegt Bruno Coppin van het parket. “De onderzoeksrechter liet hem dan ook aanhouden voor opzettelijke brandstichting.” Zijn vrouw werd ook opgepakt maar is vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Volledig scherm De truck van Emmanuel M., duidelijk aangekleed met nazisymbolen. © Mine Dalemans

‘Wer plündert, wird erschossen’. Oftewel: wie steelt, wordt doodgeschoten stond er op de achterzijde van de wagen van Emmanuel M., in een lettertype dat op menig Duitse propagandaposter terug te vinden was toen de nazi’s de plak zwaaiden.

Hij viel dan ook op in de colonne wagens die richting Heizel trok voor een actie van Vlaams Belang tegen de Vivaldi-regering. Een Twitterfoto later volgde brede verontwaardiging, maar toch was M. zich zelf van geen kwaad bewust. “Ach, dat wordt nu allemaal opgeklopt”, reageerde hij toen we het hem vroegen. “Ik weet hoe dat gaat en eigenlijk wil ik daar niet veel over kwijt.”

Van achter de poort aan zijn huis lacht hij vriendelijk, terwijl hij geregeld even wegkijkt. “Of ik daar zondag aanwezig was, in Brussel? Ah ja, natuurlijk. Maar is het nodig om daar iets over te schrijven? Want dan blijft dat spelletje bezig, en dat is ook niet de bedoeling”, vond M.

Volledig scherm Het asielcentrum werd in november vorig jaar in brand gestoken. © Mine Dalemans