Limburger Gert Hellinx eert Queen Elisabeth II met zelfgemaakt rouwprentje: “Eerste oplage is onderweg naar Londen”

Toen Gert Hellinx in 1993 Koning Boudewijn ging begroeten, kwam hij op het idee om een speciaal rouwprentje te maken. “We stonden daar maar verweesd na die begroeting, zonder iets tastbaars in onze handen”, vertelt Gert. Bij het overlijden van prinses Diana in 1997 deed Hellinx hetzelfde. Hij bracht een bezoek aan Londen om het gebeuren van dichtbij mee te maken en was overrompeld door wat hij daar meemaakte. Aan de hand van die ervaring volgde het rouwprentje voor Diana dat de wereld rondging, van Hoeselt over Londen tot Argentinië.