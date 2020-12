Koppel dat verdacht wordt van brandstichting toekomstig asielcentrum Bilzen vrijgelaten onder voorwaarden

Sint-Truiden/Bilzen Illustra­tri­ce Eva (23) fleurt Truiense binnenstad op met kleurrijke raamillu­stra­ties: “Geen treurige gevels van leegstaan­de panden meer”

8 december Sinds zondag trekt illustratrice en kunstenares Eva Lynen (23) uit Bilzen door Sint-Truiden om daar de binnenstad op te vrolijken. In september stelde ze haar creaties al tentoon tijdens een expo in Cultuurcentrum De Bogaard, die eerder afgebroken werd door corona. Samen met Shop & The City, AGOST en het cultuurcentrum zet Eva nu haar tentoonstelling verder met kleurrijke raamschilderingen in de Stapelstraat. “Daar zullen Truienaars géén treurige panden van leegstaande gevels meer zien.”