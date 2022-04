Kermis in Rosmeer op 1 mei

Hasselt RESTOTIP. BarBàr in Hasselt: “Vlees, vis en vegeta­risch à volonté zonder dat we je in jouw keuze beperken”

Hasselaren die dit Paasweekend het liefste gezellig met vrienden of familie willen vieren, kunnen zich voortaan volledig in de watten laten leggen bij BarBàr. Op de Maastrichterstraat in Hasselt is Maxim Willems, gekende zaakvoerder van onder meer Très Belge en Café Café, daar een gloednieuwe zaak gestart. Denk aan vlees, vis en vegetarisch à volonté op de steengrill, voordelig geprijsde cocktails en een festivalsfeer om volledig in zomerstemming te komen. Wij proefden alvast met plezier.

15 april