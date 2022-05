Jonge motard (23) verongelukt op E313, vrienden zamelen geld in voor familie: “Ignace was een gouden kerel”

Voetbal eindronde tweede nationale Luc Nilis (Belisia) trekt met vertrouwen naar Aalst: “Onze instelling verandert niet”

Belisia Bilzen beleeft een sprookje. Verlengingen en strafschoppen afgelopen week tegen Lokeren-Temse bevestigden nogmaals de kwaliteiten en wilskracht van de spelersgroep. Het levert hen nu een mooie affiche op tegen Eendracht Aalst. Luc Nilis is alvast op zijn hoede. “Aalst heeft dit seizoen het beste voetbal in onze reeks gebracht. Hoogstraten is uiteindelijk wel kampioen geworden, maar Aalst heeft even in een dipje gezeten waardoor het de titel heeft weggegeven. Het respect is groot, maar we gaan niet anders gaan voetballen.”

12 mei