Honderden mensen rapen tonnen appels aan Alden Biesen: “Sommige soorten at men hier 800 jaar geleden al”

“Opgepast, de boomschudder gaat weer beginnen”, waarschuwen enkele kinderen elkaar tussen de hoogstammen kijkend naar hoeveel appels er naar beneden gaan vallen.

De man haakt zijn lange stok aan de dikste takken en geef er enkele hevige snokken aan. Een regenbui van boskoop klettert tegen de bodem, en de omstaanders bukken en rapen een lieve lust.

Volledig scherm Paul Van Laer (links) en Ludo Royen (rechts) van de Boomgaardenstichting. Centraal Patrick Cornelissen, directeur van Alden Biesen. © Karolien Coenen

“Zo gaat dat dan de hele dag door, en het is weer een groot succes", zegt Ludo Royen (75), voorzitter van de Boomgaardenstichting, een vzw die zich inzet voor het behoud van waardevolle fruitboomgaarden. Ze beheren onder meer de boomgaarden aan het domein van de Landcommanderij in Alden Biesen. “Dat gaat in totaal om 40 hectare. Appelbomen, maar ook peren, pruimen, kersen, noem maar op. Vandaag mogen de mensen zich in de boomgaard vlak aan de parking uitleven.”

Iedereen mag tot 40 kilo appels rapen en het ter plaatse laten persen tot zo’n 30 liter appelsap. Je betaalt dan 5 euro voor een box van 3 liter. Wie liever de appels mee naar huis neemt, kan ter plaatse een kistje krijgen en betaalt dan euro.

Volledig scherm De familie Deraedt kwam helemaal vanuit het West-Vlaamse Ingelmunster naar Bilzen. © Karolien Coenen

“We zijn vanmorgen speciaal vanuit Ingelmunster in West-Vlaanderen naar hier gereden omdat we veel appels wilden plukken", vertelt de familie Deraedt die het hele gezin inzette om een zo groot mogelijke oogst te voorzien. “Een kruiwagen en meerdere kistjes. Het is de moeite ja. We gaan die appels voor een deel verwerken in appelmoes of appelsap. En verder geven we ze aan de kinderen mee naar school, lekker en gezond. En zelf geraapt!”

Dat vertelt ook Vincent Noben die met zijn kroost en zelfs familie uit Brugge aan het rapen ging. “Een heel leuke beleving met de kinderen. Het is de eerste keer dat we dit doen, maar wel heel fijn. We gaan er vooral appelsap van laten maken.” Het initiatief bestaat al heel wat jaren, maar de oogst dit jaar is ongezien, en dat ondanks de droogte afgelopen zomer.

Volledig scherm Vincent Noben en de kleine Aster kwamen vanuit Hoeselt. © Karolien Coenen

Volledig scherm Ook de allerkleinsten gingen aan het rapen. © Karolien Coenen

“Je zou dat denken, maar het gaat vooral om de bloesems in het voorjaar", weet Paul Van Laer, coördinator van de Boomgaardenstichting. “Dit jaar hing er veel bloesem aan, en de felle vorst bleef uit, waardoor je nu met een goede oogst zit. Een aantal jaar geleden moesten we de plukdag annuleren omdat het toen rampzalig slecht was, de natuur regel je niet.”

Bij Alden Biesen zelf zien ze de mensen graag komen. “De Landcommanderij is bij velen gekend, maar niet iedereen weet dat we hier de grootste aaneengesloten boomgaard hebben van Europa”, zegt directeur van Alden Biesen. “Je vindt hier soorten terug die tot de 16de of zelfs de 13 de eeuw teruggaan. Dat we bijna 800 jaar later nog steeds bepaalde appels kunnen eten is gewoon geweldig", besluit hij.

Volledig scherm Appels rapen in Alden Biesen. © Karolien Coenen

Volledig scherm Appels rapen in Alden Biesen. © Karolien Coenen

