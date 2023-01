“Het lijkt alsof Berthy op het boek wachtte alvorens hij op zijn laatste reis vertrok”: Lourdes-pelgrim en kankerpatiënt ziet nog net zijn droom in vervulling gaan

Genk Inbraak in woning van Vlaams minister Zuhal Demir in Genk: spaarpotje met geld gestolen

Afgelopen weekend is er ingebroken in het huis van Vlaams minister van Omgeving, Energie en Justitie Zuhal Demir (N-VA) in Genk. De inbrekers haalden de woning overhoop en stalen een spaarpotje met een tiental euro.

10 januari