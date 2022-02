“Getrouwde mannen die nooit uit de kast durfden komen, waren vaste klant”: sekswerker Lyle Muns (28) helpt taboe wegwerken bij Gilles De Coster

Bij de acht sekswerkers die Gilles De Coster aan het woord laat in zijn Canvasprogramma, zit één man met een Nederlandse tongval. Lyle Muns (28) woont al een tijdje in Amsterdam, maar is grootgebracht in Vlaanderen, nota bene in het Limburgse Bilzen. Als tiener heeft hij interesses in politiek, activisme, gelijkheid en dan komt ook zijn geaardheid opspelen.