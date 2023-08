“Die bivakmut­sen zijn maar om te spelen”: inbrekers­ben­de riskeert tot dertig maanden cel

Drie mannen kijken vandaag in de Hasseltse rechtbank aan tegen een celstraf van dertig maanden voor een reeks inbraken in de zomer van 2022. Een hoop spullen in hun wagen deed hen de das om, al probeerden ze zich zelfs dan nog vrij te praten. “Ik wilde gewoon een joint gaan roken met mijn vrienden.”