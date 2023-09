Voertuig in beslag genomen na onverant­woord rijgedrag in Genk

De lokale politie van zone CARMA heeft donderdagavond voor de tweede keer in enkele maanden tijd een voertuig bestuurlijk in beslag genomen op de Woudstraat in Genk. De bestuurder reed aan hoge snelheden en liet zijn auto driften waardoor deze andere weggebruikers in gevaar bracht.