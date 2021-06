Genkenaar (19) loopt gewapend rond in centrum van Bilzen

Hasselt Stef (28) trekt door Hasselt met zelfgebouw­de ‘tiny house’ op wielen: “Mensen denken dat ik niet rondkom, maar ik ben op een andere manier rijk”

14 juni Nadat hij een halfjaar lang in een zelfgemaakt bamboehuisje vertoefde aan de Hasseltse Scheepvaartkaai, is Stef Lemmens (28) alweer terug met een wel heel bijzonder project. Op drie maanden tijd bouwde de jonge twintiger een tweede ‘tiny house’...dit keer op wielen. Daarmee trekt hij een week lang de stad rond om in gesprek te gaan met buurtbewoners over zijn alternatieve manier van wonen. “En dan niet om hen ervan te overtuigen dat dit huisje per se ‘the way to go’ is, maar wél om levenslessen met elkaar uit te wisselen”, aldus Stef.