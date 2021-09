Ex-man Staf (48) heeft kanker, dus bouwt Cindy (45) huis om tot kangoeroewoning: “Ik wil dat hij nog zoveel mogelijk tijd met kinderen kan doorbrengen”

Zaterdag 18 september. Het was op die dag dat Cindy in de vroege ochtend een telefoontje van haar 10-jarig dochtertje Hanne kreeg. “Zij was op dat moment bij haar papa, en vertelde me dat het helemaal niet goed ging met hem”, vertelt Cindy. “Die vrijdag ervoor had hij al wat langer last van zijn zij. We dachten dat Staf iets had verrekt op het werk, aangezien hij geregeld zware, stalen balken doorzaagt voor een metaalbewerkingsbedrijf in Genk. ‘Het gaat wel over’, zei hij. Die zaterdag besloot ik dan toch om hem naar de spoeddienst te brengen."