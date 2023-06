Evangelische kerk in Bilzen krijgt na acht jaar wachten dan toch erkenning van Vlaamse overheid: “Elke zondag komen tot 150 mensen hier samen zingen”

Acht jaar geleden diende de evangelische kerk in Bilzen een dossier in om officieel erkend te worden door de Vlaamse overheid en vandaag is het eindelijk zo ver. De 50 jaar oude gemeenschap van zo’n 280 mensen kan door de erkenning een fulltime predikant in dienst nemen én krijgt wat meer naamsbekendheid in de omgeving. “Dat sausje van onbekendheid over de evangelische kerk wilden we graag weg en daar gaat de erkenning ons hopelijk bij helpen”, vertelt voorzitter Kris Vleugels. Wij namen voor de gelegenheid een kijkje in de evangelische kerk van Bilzen.