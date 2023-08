Duo riskeert stevige celstraf nadat ze bij Bilzenaar binnenvallen: “Ook zijn moeder deelde in de klappen”

DE ZOMER VAN... de grootste Belgische bosbrand ooit: “Als brandweer stonden we erbij en keken we ernaar”

De hittezomer van 1976. Bij velen staat die nog in het geheugen gegrift, maar nog net iets meer bij Roger Stappers (69). Hij stond destijds als jonge brandweerman letterlijk in de vuurlinie van wat de grootste bosbrand ooit in ons land werd. In totaal ging in Maasmechelen meer dan 800 hectare aan heide en bos op in de vlammen, in nog geen 24 uur. “Of we nieuwe inferno’s van het Griekse kaliber mogen verwachten? Zeg nooit ‘nooit’.”