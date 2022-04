Duizenden euro’s boete voor te zwaar geladen vrachtwagens

T2 Jan Schoefs (Belisia) wil successei­zoen nog even doortrek­ken: “Winst zondag levert ticket voor de stijgers­ron­de op”

Zij die goed een jaar geleden aan de wieg stonden van de fusie tussen Spouwen-Mopertingen en Bilzen-Waltwilder, moeten zich toch al wat vaker in de wangen geknepen hebben. Of misschien ook wel niet, want SV Belisia stond gelijk voor: bruisend, barstend van ambitie en met vernieuwde energie. T2 Jan Schoefs, kind van het huis en architect van het team, wil zondag tegen Wijgmaal meer dan ooit de zege pakken. “Winst in eigen huis, betekent ook gelijk een ticket voor de stijgersronde. Voor een boreling van amper één jaar oud, zou dat een heuse opsteker naar de toekomst betekenen”, maakt hij de rekening van de afgelopen maanden.

28 april