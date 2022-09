Dronken zestiger heeft vlindermes op zak in Bilzen

voetbal tweede nationale B Christophe Martin Suarez (Belisia): “Twee doelpunten scoren is mooi, drie punten pakken blijft belangrij­ker”

Christophe Martin Suarez (Belisia) kon de zwaarbevochten zege tegen Pepingen-Halle niet beter verwoorden: “Leuk dat je als spits tweemaal kan scoren, maar wat me na afloop echt bijblijft zijn toch de drie punten. Met de inhaalmatch tegen Hades woensdagavond, stonden we voor drie wedstrijden op één week tijd. Daarin kan je negen punten winnen of verliezen en het is altijd comfortabel als je zulk drieluik met een zege kan aanvatten”, aldus de spits.

18 september