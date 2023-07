Drie rijbewijzen ingetrokken tijdens ZomerBOB-campagne

RESTOTIP. Bistro Oude God, het meest ‘Franse hoekje’ aan de Maas

De Oude God is al jaren gekend in Oud-Rekem en diende ooit zelfs als B&B, maar sinds eind mei runnen Frank Smeets en Anouk Cops de zaak. Het gebouw uit 1630 is één van de oudste in het mooiste dorp van Vlaanderen en hét ideale decor voor het koppel. “We hoopten al jaren dat dit ooit zou vrij komen”, vertellen ze. Wij gingen er langs en waanden ons meer dan ooit in la douce France, maar dan aan de Maas.