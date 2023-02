Drie partijen trekken in 2024 als ‘TROTS’ naar verkiezingen voor fusiegemeente Bilzen en Hoeselt: “Maar met postjes zijn we nog niet bezig”

Bilzen/HoeseltDrie partijen - Trots op Bilzen, Best Groen en Wij Hoeselt - trekken in oktober 2024 samen naar de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam TROTS. 16 gemeenteraadsleden uit Hoeselt en Bilzen scharen zich al achter de nieuwe stadslijst, maar TROTS zoekt nog volk. “Op 20 maart nodigen we iedereen uit om samen ons programma te schrijven”, klinkt het.

Wie de lijst gaat trekken en hoe die er verder gaat uitzien, blijft nog even een verrassing maar in oktober 2024 kunnen de Hoeselaren en de Bilzenaren onder andere op TROTS stemmen. De nieuwe stadslijst werd vanmorgen voorgesteld door oud-burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens (Trots op Bilzen). 16 gemeenteraadsleden uit Bilzen en Hoeselt zullen de ruggengraat van de partij vormen. De twaalf raadsleden van Trots op Bilzen scharen zich achter TROTS, maar ook Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek die als Wij Hoeselt in de Hoeseltse oppositie zetelen en Carine Moors en Marc Bamps van de Hoeseltse oppostitiepartij Best Groen doen mee.

Volledig scherm De zestien gemeenteraadsleden achter TROTS stellen de nieuwe stadslijst voor. © Mine Dalemans

Krachtlijnen

“Met postjes of wie waar op de lijst zal staan, zijn we nu nog niet bezig”, zegt Johan Sauwens. “En ook of ik nog een plaats op de lijst zal hebben, is nog niet duidelijk. Daar moet ik het nog over hebben met de groep en met mijn familie.”

“In eerste instantie willen we geïnteresseerde inwoners uitnodigen om mee te denken over ons programma om binnen anderhalf jaar mee naar de verkiezingen te trekken”, klinkt het. “Enkele krachtlijnen die sowieso gaan terugkomen zijn betaalbaar wonen voor iedereen, verenigingen ondersteunen, het gemeenschapsleven versterken, de toeristische troeven van beide gemeenten in de kijker blijven zetten, zorgen voor een vlotte verbinding,..”

Volledig scherm Peter Thijs en Johan Sauwens van Trots op Bilzen. © Mine Dalemans

Met de nieuwe naam én logo, wil TROTS focussen op het positieve. “We zijn fier op onze 43.000 inwoners, de 23 deelgemeenten, onze geschiedenis en de verenigingen en dat willen we tonen”, klinkt het. “Al in 2016 waren wij aan het pleiten voor een fusie", voegt Eddy Vancaetsebeek toe. “Hoeselt verdient namelijk beter. Momenteel zijn we belastingkampioen van Limburg en misschien wel Vlaanderen. De gemeente scoort niet goed bij haar inwoners en daar gaan we nu verandering in brengen.”

Startvergadering

Op maandag 20 maart organiseert TROTS een eerste vergadering om 20 uur in zaal Concordia in Bilzen. “Er zijn al veel jongeren die interesse tonen in de nieuwe stadslijst, maar we hopen daar veel inwoners uit Hoeselt en Bilzen te mogen verwelkomen om uiteindelijk als één groep naar de verkiezingen van oktober 2024 te trekken", besluit Peter Thijs (Trots op Bilzen).

