Doodsoorzaak Bilzens koppel blijft groot vraagteken, maar geen aanwijzingen van kwaad opzet. Buurt erg aangedaan: “Het lijkt wel een horrorfilm”

Maasmechelen / Lanaken 313 bestuur­ders betrapt tijdens snelheids­con­tro­le

8 november De politie heeft afgelopen zaterdag snelheidscontroles uitgevoerd in Lanaken en Maasmechelen. Tussen 16 en 24 uur werden 1.129 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 313 bestuurders te snel reden. In de bebouwde kom van de Koning Albertlaan in Lanaken werden 75 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was 84 kilometer per uur. Op de Steenweg in Lanaken reden 182 mensen te snel, waarvan er een 151 per uur reed waar 70 is toegelaten. Op de Rijksweg in Maasmechelen werden 56 overtredingen vastgesteld in de zone 70. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 119 kilometer per uur.