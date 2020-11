Doodsoorzaak Bilzens koppel blijft groot vraagteken, buurt erg aangedaan: “Het lijkt wel een horrorfilm”

Lanaken/Bilzen De seriemoor­de­naar zonder lijken: Marc C. verschijnt dit najaar voor assisen voor de moord op Ronald Vandereyc­ken (53), maar valt dat wel te bewijzen?

2 november Wat hebben Jean Leclaire, Jacques Gérin en Ronald Vandereycken gemeen? Ze zijn alledrie al jaren vermist en wellicht vermoord, volgens speurders door Marc C. (52) uit Bilzen. De man verschijnt in het najaar voor het hof van assisen voor de moord op Genkenaar Ronald Vandereycken, die sinds 2017 vermist is. Een moordonderzoek zonder lijk: iets waar verdachte Marc C. al twee keer ervaring mee had.