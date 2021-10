Dodelijk ongeval in Bilzen, vijftiger op motor overleden

VOETBAL DERDE PROVINCIALE A Jean Max (KMR Biesen) zit met bedenkin­gen na corona-uit­braak: “Wie brengt duidelijk­heid in de te volgen procedure?”

15 oktober Of het eerste elftal van derdeprovincialer KMR Biesen zondag de korte verplaatsing naar Membruggen zal maken, is op dit ogenblik zeer de vraag. Na een positieve melding bij één van de reservespelers donderdagmorgen, bleek in de vooravond dat nog vijf spelers bij een zelftest een positieve indicatie noteerden. De dienstdoende ref noteerde zulks in bijzijn van beide teams en allicht zal voor de groene tafel van het PC later een definitief uitsluitsel geveld worden. “Geen van beide teams wil in dit geval spreken van een forfait”, aldus Jean Max, gerechtigd correspondent bij KMR Biesen. “Vraag aan de spelers of ze willen voetballen en zij zullen allen volmondig ‘ja’ antwoorden. Alleen kan je de gezondheid van de mensen uiteraard niet in het gedrang brengen en moet je nuchter de juiste beslissing nemen.”