Dickens Dagen brengen kerstsfeer opnieuw naar Bilzen

Vorig jaar moest er door de coronamaatregelen nog gereserveerd worden om de Dickens-wandeling in beperkte groepjes af te leggen. Dit jaar kan de wandeling gratis en zonder reservatie afgelegd worden. Het centrum van Bilzen baadt twee dagen lang in het licht en in de magische sfeer van schrijver Charles Dickens. De wandeling vertrekt op de Markt van Bilzen en is 3km lang en rolstoel- en buggyvriendelijk. Voor en na de wandeling kan je even uitblazen in het gezellige Dickens-dorp op de Markt. Lokale verenigingen voorzien je er van een lekker hapje en een drankje.