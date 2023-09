Dertigers uit Maasmechelen opgepakt voor overval op Hubo in Bilzen

“Als je jouw vrouw niet verlaat, deel ik die beelden met iedereen”: minnares riskeert werkstraf voor chantage nadat baas haar dumpt

De correctionele rechtbank van Hasselt buigt zich vandaag over een woelige relatiebreuk tussen een vrouw uit Ham en haar voormalige werkgever. Toen bleek dat die laatste niet van plan was zijn vrouw en vier kinderen voor haar te verlaten, sloegen haar stoppen door. Volgens de advocaat van de minnares allemaal door de manier waarop hij de relatie had beëindigd: “Geen enkele vrouw verdient het om zo behandeld te worden.”