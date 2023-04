Dertiger ‘reageert zich af’ op partner die bemiddelt in ruzie met zijn broer: “Door de wondes aan haar oog kon ze geen daglicht meer verdragen”

Van een kinderboer­de­rij tot een tijdreis: op deze 8 locaties ontdek je het verleden tijdens Erfgoeddag in Limburg

Op zondag 23 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats. Dit jaar staat àlles in het thema ‘beestig’. Van een kijkje achter de schermen bij de kinderboerderij in Hasselt tot een tijdreis van dieren in Tongeren: hier ontdek je het beestige verleden van Limburg.