Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Lanaken Twintiger veroor­deeld tot vier jaar cel nadat hij collega overgiet met kokende olie: “Een weldoor­dach­te en voorbedach­te daad”

Een 28-jarige Afghaan die nu in Schaarbeek woont is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, een jaar meer dan de aanklager had gevorderd, nadat hij in de nacht van 24 op 25 augustus 2018 een collega (32) met kokende olie overgoot in een carwash aan de Bilzerbaan in Lanaken. Het slachtoffer houdt een blijvende ongeschiktheid over aan de aanval. “Dit had tot een levenslange verminking kunnen leiden”.

24 oktober