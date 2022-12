Daar schuift fietstunnel van 640 ton in de Tongerse grond

Tongeren Gijzelne­mer riskeert lichtere straf maar dringt aan op vrijspraak voor gijzeling ‘beste vriend’: “Nooit gehoord dat een gegijzelde zijn gsm mag bijhouden”

Een 51-jarige Tongenaar, die in het verleden veroordeeld werd voor de moord op de ex-man van zijn minnares, was in 2017 betrokken bij drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk. Nadat 242 kilo cocaïne spoorloos bleek na een politiecontrole, zou hij enkele dagen gegijzeld zijn door zijn Britse ‘beste vriend’ en diens kompaan. In mei vorderde de aanklager nog 8 jaar cel voor de vermeende gijzelnemers, nu zakt dat naar 6 jaar.

