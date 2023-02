Collega’s verklikken De Lijnchauffeur: man legt twee keer positieve alcoholtest af

Het is vrijdagochtend wanneer enkele chauffeurs melden dat er vermoedelijk een collega dronken rondrijdt richting Tongeren. “De chauffeur was een klein halfuurtje aan het rondrijden toen de controlediensten van De Lijn ter plaatse kwamen en de man lieten blazen”, klinkt het bij De Lijn. “Die eerste test bleek positief, waarna de politie verwittigd werd.”

De agenten laten de bestuurder nog een tweede keer blazen en opnieuw zit er te veel alcohol in zijn bloed. “De reizigers zijn daarna met een andere chauffeur naar hun bestemming gebracht”, klinkt het. De chauffeur in kwestie werkt voor een exploitant van De Lijn en zal met zijn werkgever in gesprek gaan. Of de man verder begeleid of ontslagen wordt, is niet bekend. “Wij tillen er alleszins zeer zwaar aan en verwachten van al onze chauffeurs onberispelijk gedrag”, meldt De Lijn.