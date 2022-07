Burgemeester van Bilzen gaat op stap met medewerkers van de stad in een ijskar

Zutendaal Wielrenner die hondje Oskar doodreed, heeft zich aangegeven bij politie: baasje neemt intussen advocaat onder de arm

De fietser die vrijdagavond in Zutendaal het hondje van Hatice Kör doodreed, is zich zondag gaan aangeven, nadat de vrouw haar verhaal in onze krant deed. “Ik zal er alles aan doen om gerechtigheid te laten geschieden, want dit dossier ligt mij nauw aan het hart", zegt haar advocate Lynn Clerinx.

