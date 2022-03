Boekenruilkasten in Mopertingen, Eik en Schoonbeek

Vrouwenvoetbal Gwyneth Vanaenrode en KRC Genk Ladies pakken punt tegen Standard en spelen PO1: “We speelden een schitteren­de terugronde”

KRC Genk Ladies heeft haar plaats in Play-off 1 beet. Na een schitterende teamprestatie sleepten de Genkies een belangrijke puntendeling uit het vuur tegen Standard Femina. Bij de rust leidden de Rouchettes nochtans met 1-0. Het was Lotte Van Den Steen die met een lepe lob de gelijkmaker tegen de netten prikte en Genk Ladies een oververdiende plaats in PO1 bezorgde. “Met acht opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag is dit een terechte beloning voor een schitterende tweede seizoenshelft”, juichte uitblinkster Gwyneth Vanaenrode na afloop.

27 februari