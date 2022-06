Bilzerse kinderen stellen Anne Frank-project tentoon in de bib: “Want racisme, uitsluiting en oorlog zijn vandaag nog altijd actueel”

“Het is dit jaar mijn laatste editie van het Anne Frank-project als schepen van Bibliotheek”, vertelt Fons Caubergh (Trots op Bilzen) die het project 14 jaar geleden tot leven bracht. “In elke stad, elk dorp en op elke school zie je verschillende mensen, van verschillende kleuren. En ik heb het altijd al belangrijk gevonden dat we voor elke persoon respect hebben en die verschillen leren accepteren en omarmen. Elke persoon is gelijk, maar in de praktijk zie je dat niet altijd. Daarom werd in 2008 het Anne Frank-project in het leven geroepen. Kinderen leren kennismaken met Anne, maar ook haar hele leefwereld, de oorlog en bovenal de impact van kinderen en jongeren op de wereld", klinkt het. “Want ook 14 jaar na de start van het project, is het nog zo actueel. In onze achtertuin is een oorlog aan de gang en honderden Oekraïners worden vandaag in Bilzen opgevangen.”